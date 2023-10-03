«Боруссия Дортмунд» сыграет с «Миланом» в Лиге чемпионов 4 октября

«Боруссия Дортмунд» сыграет с «Миланом» в матче группы F Лиги чемпионов в среду, 4 октября. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке матчей дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Боруссия» — «Милан» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Следить за игрой в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте «Матч ТВ». Начало трансляции — 21.45 мск.

Черно-желтые занимают последнее место в турнирной таблице группы F, в их активе 0 очков. Итальянский клуб с 1 баллом располагается на втором месте.

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