Дортмудская «Боруссия» проведет матчи в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 с сентября по декабрь. Немецкий клуб стартует в рамках группы F во вторник, 19 сентября. В этот день дортмундцы сыграют против «ПСЖ». Завершит «Боруссия» групповой турнир ответным матчем против французского клуба, который пройдет 13 декабря.

Немецкий клуб один раз в своей истории побеждал в Лиге чемпионов — это произошло в 1997 году. Также «Боруссия» еще один раз играла в финале самого престижного европейского турнира — в 2013 году. Но тогда дортмундцы уступили мюнхенской «Баварии».

«Боруссия Д»: расписание матчей в Лиге чемпионов

19 сентября, вторник — 1 тур

22.00. «ПСЖ» — «Боруссия» Д

4 октября, среда — 2 тур

22.00 «Боруссия» Д — «Милан»

25 октября, среда — 3 тур

22.00. «Ньюкасл» — «Боруссия» Д

7 ноября, вторник — 4 тур

20.45. «Боруссия» Д — «Ньюкасл»

28 ноября, вторник — 5 тур

23.00. «Милан» — «Боруссия» Д

13 декабря, среда — 6 тур

23.00. «Боруссия» Д — «ПСЖ»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Полный календарь и результаты игр «Боруссии» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».