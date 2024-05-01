На канале «Матч ТВ» началась видеотрансляция первой игры 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «ПСЖ». Встреча проходит в немецком городе Дортмунд на домашнем стадионе «шмелей» «Сигнал Идуна Парк».

В прямом эфире и бесплатно игру между «Боруссией» и «ПСЖ» также транслируют на сайте matchtv.ru.

«СЭ» на своем сайте ведет текстовый онлайн самых интересных событий матча между командами Эдина Терзича и Луиса Энрике. В матч-центре доступны ключевые моменты первого противостояния «Боруссия» — «ПСЖ».

В 1/8 финала ЛЧ «Боруссия» прошла ПСВ (3:1), а в четвертьфинале немецкая команда победила в двух матчах мадридский «Атлетико» (5:4). «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Реал Сосьедад» (4:1), а в 1/4 финала турнира парижане выиграли у «Барселоны» (6:4).

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