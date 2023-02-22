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Лига чемпионов

Сегодня, 04:38

Аурелио Бута: «Это был не вечер «Айнтрахта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Айнтрахта» Аурелио Бута прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начали, но это был не наш вечер. Старались, делали все возможное, но этого не хватило. Постараемся выиграть следующий матч и хорошо потренироваться, чтобы добиться желаемого результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Бута.

Ответная игра между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится 15 марта на стадионе «Диего Армандо Марадоны». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Виктор Осимхен и&nbsp;Хвича Кварацхелия. Хвича не забил пенальти, но гениальным пасом почти гарантировал «Наполи» четвертьфинал Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036587--frankfurt-vs-napoli/
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