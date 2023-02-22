Куртуа: «Болельщики «Ливерпуля» умеют ценить парней, которые являются великими игроками»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Ливерпулем» (5:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов оценил фанатов «красных».

«Я впервые играю в Лиге чемпионов на «Энфилде» при зрителях, и то, что болельщики «Ливерпуля» аплодировали Луке и Кариму, лишь доказывает, что эти люди умеют ценить парней, которые являются великими игроками», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.