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Лига чемпионов

Сегодня, 04:21

Куртуа: «Болельщики «Ливерпуля» умеют ценить парней, которые являются великими игроками»

Евгений Козинов
Корреспондент
Тибо Куртуа.
Фото Reuters
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Ливерпулем» (5:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов оценил фанатов «красных».

«Я впервые играю в Лиге чемпионов на «Энфилде» при зрителях, и то, что болельщики «Ливерпуля» аплодировали Луке и Кариму, лишь доказывает, что эти люди умеют ценить парней, которые являются великими игроками», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036586--liverpool-vs-real-madrid/
Тибо Куртуа
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Реал
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