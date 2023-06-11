Семин назвал чудом голевой момент Лукаку в финале Лиги чемпионов

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лучшем финале Лиги чемпионов, который он посетил.

«Каждый год, наверное, вносит определенные изменения в футбол. Здесь был один из лучших финалов. Кому-то нравится, когда много голов, больше ошибок в обороне. Но вчера такого практически не было допущено. Все было до последней минуты. Наверное, и удача была на стороне «Сити», потому что тот гол, который Лукаку не забил — какое-то чудо. Но футбол закономерен. Наверное, в этом году лучше был «Манчестер Сити», — сказал Семин «СЭ».

В концовке матча, мяч после удара форварда «Интера» Ромелу Лукаку с близкого расстояния угодил во вратаря «горожан» Эдерсона. Игра завершилась победой «Ман Сити» со счетом 1:0.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.