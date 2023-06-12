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Лига чемпионов

Сегодня, 09:26

Мхитарян: «Интер» не заслуживал поражения в финале Лиги чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы, безусловно, не заслужили поражения прошлой ночью. Чувство поражения все еще вызывает горечь. Выиграть Лигу чемпионов — детская мечта каждого игрока, и наше желание было огромным. Спасибо всем вам за вашу любовь. Вперед, «Интер»! Навсегда», — написал Мхитарян в соцсетях.

Мхитарян стал первым армянским футболистом в истории, сыгравшим в финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл: АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Генрих Мхитарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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