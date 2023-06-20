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Лига чемпионов

Сегодня, 21:00

«Делаем все, чтобы российская тренерская школа за границей была на высоте». Черчесов — после жеребьевки квалификации Лиги чемпионов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
Станислав Черчесов.
Фото пресс-служба «Ференцвароша»
Станислав Черчесов.
Фото пресс-служба «Ференцвароша»
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Тренер «Ференцвароша» ответил на вопросы «СЭ».

Венгерский «Ференцварош», которым руководит Станислав Черчесов, сыграет в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов против клуба «Клаксвик» с Фарерских островов. Первый матч подопечные российского специалиста проведут на выезде 11 июля, а ответный поединок в Будапеште состоится 18 июля.

Бывший главный тренер сборной России после жеребьевки ответил на несколько вопросов «СЭ».

— Согласны с тем, что это самый слабый из четырех возможных соперников для «Ференцвароша» на первом этапе?

- Не мыслю такими категориями. Любого соперника надо уважать, к любому следует серьезно готовиться. На сегодняшний день сведений о «Клаксвике» у нас не так много, но, возможно, кому-то из моих помощников удастся посмотреть игру этой команды живьем в начале июля. Впрочем, и без этого мы обязательно соберем информацию в полном объеме, так что никакой недооценки не будет.

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— Уже завтра станет известен второй возможный соперник «Ференцвароша» по квалификационному раунду. Есть предпочтения, против кого хотелось бы сыграть?

— Для начала надо пройти «Клаксвик» и только потом уже думать о следующем сопернике. Не собираемся бежать впереди паровоза, так что сейчас будем готовиться к первому оппоненту.

— Вам ведь доводилось играть на Фарерских островах. Какие остались воспоминания?

—  В 1995 году мы выиграли там отборочный матч чемпионата Европы со счетом 5:2. Мне понравилось то, что мы выиграли, но не понравилось, что я пропустил два гола. Причем Фареры еще и вели тогда по ходу дела со счетом 2:1.

Станислав Черчесов.
Фото пресс-служба «Ференцвароша»

— Как проходит первый предсезонный сбор «Ференцвароша» и когда он завершится?

— С 15-го числа мы работаем в Австрии, недалеко от границы со Словенией. Вчера провели в Словении контрольный матч с местной командой, которая вышла в высший дивизион. Ребята играли на фоне серьезных нагрузок, матч завершился со счетом 0:0. Я доволен тем, как наши футболисты относятся к делу. В расположении, правда, нет восьми игроков из разных национальных сборных и еще трех травмированных, но не мы одни сейчас находимся в таком положении, так что скидок не делаем. Рассчитываем, что ко второму сбору вернутся в строй как минимум семь из восьми игроков сборных и двое травмированных — атакующий полузащитник Токмак и защитник Ммаэ. Наш первый сбор завершится 22 июня, а второй начнется 26-го числа и продлится до 4 июля. В рамках второго сбора планируем сыграть, в частности, с «Карабахом» и РБ «Зальцбург». Это будут серьезные спарринги.

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— Какие задачи стоят в новом сезоне перед «Ференцварошем», который дважды подряд стал под вашим руководством чемпионом Венгрии?

— Ставим цель вновь выиграть чемпионский титул и успешнее, чем в прошлом сезоне, сыграть в Кубке Венгрии. Что касается выступлений в Европе, то сделаем все от нас зависящее, чтобы до конца пройти квалификационный турнир и попасть в основной турнир Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы играли в Лиге Европы, и на этот раз хочется сделать шаг вперед.

— Ваш отпуск получился краткосрочным. Как вы его провели?

— Сумел выбраться в родную Осетию и недолго побыть в Москве. Затем успел вместе с семьей слетать на несколько дней на море.

Станислав Черчесов.
Фото пресс-служба «Ференцвароша»

— Вы пробыли в Москве недолго, но успели дать сразу несколько интервью. Приятно, что к вам проявляют такой серьезный интерес и часто симпатию на контрасте с той волной критики, которая вылилась на вас на момент ухода из сборной России?

— Спасибо вашим коллегам за проявленный интерес, но я-то сам не изменился — с плюсами и минусами — с того времени, когда работал в национальной сборной. Мне и моим коллегам по тренерскому штабу очень приятно вспоминать время, проведенное в сборной России. Кстати, пять лет назад мы как раз в эти июньские дни обыграли сначала Саудовскую Аравию, а затем Египет. Чемпионат мира в России стал праздником для всей нашей страны, и мы рады, что внесли свою посильную лепту в это событие. Что касается сегодняшнего дня, то в работе с «Ференцварошем» мы делаем все от нас зависящее, чтобы российская тренерская школа за границей была на высоте.

— На днях вашего полку за границей прибыло, ведь Александр Кержаков возглавил «Спартак» из сербской Суботицы, от которой не так далеко до Будапешта. Как вы отнеслись к этому назначению?

— Если иностранные специалисты тренируют в России, то почему наши тренеры не могут работать за границей? Александр сделал свой выбор, и я искренне желаю ему удачи. Пользуясь случаем, отмечу работу своего коллеги Магомеда Адиева, который вновь порадовал результатом во главе сборной Казахстана. А еще поздравляю Дмитрия Гунько, который выиграл с «Урарту» чемпионат и Кубок Армении.

Александр Кержаков
Станислав Черчесов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ференцварош
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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