Джулия Робертс поздравила Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов. Ранее тренер назвал актрису своим кумиром

Актриса Джулия Робертс поздравила главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов.

В финале «горожане» обыграли «Интер» (1:0) благодаря голу Родри.

«Поздравляю Хосепа Гвардиолу с тем, что его команда стала победителем Лиги чемпионов», — написала Робертс в социальных сетях.

В марте 52-летний специалист сказал, что считает себя неудачником: Робертс, которую он назвал своим кумиром, приехала в Манчестер, но посетила игру «Манчестер Юнайтед», а не его команды. По словам каталонца, это не изменят даже три победы в Лиге чемпионов.