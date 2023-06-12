Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 12:29

Джулия Робертс поздравила Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов. Ранее тренер назвал актрису своим кумиром

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джулия Робертс.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Актриса Джулия Робертс поздравила главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов.

В финале «горожане» обыграли «Интер» (1:0) благодаря голу Родри.

«Поздравляю Хосепа Гвардиолу с тем, что его команда стала победителем Лиги чемпионов», — написала Робертс в социальных сетях.

В марте 52-летний специалист сказал, что считает себя неудачником: Робертс, которую он назвал своим кумиром, приехала в Манчестер, но посетила игру «Манчестер Юнайтед», а не его команды. По словам каталонца, это не изменят даже три победы в Лиге чемпионов.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар» и выиграл Кубок России
Джулия Робертс поздравила Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов. Ранее тренер назвал актрису своим кумиром
Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони
В Японии напомнили о «ядерном зонтике» Китая над Украиной
Телеведущая Sky News высмеяла поведение Байдена на военной базе в США
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Мхитарян: «Интер» не заслуживал поражения в финале Лиги чемпионов»
Барелла: «Мы потерпели поражение, но этот итог вдохновит нас сделать что-то большее»
Саутгейт высказался о победе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
В символическую сборную Лиги чемпионов-2022/23 вошли игроки «Манчестер Сити», «Интера» и «Реала»
Де Брейне может пропустить старт следующего сезона из-за травмы в финале Лиги чемпионов
У УЕФА снова возникли проблемы с организацией финала ЛЧ. А в Санкт-Петербурге все было бы четко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мхитарян: «Интер» не заслуживал поражения в финале Лиги чемпионов»