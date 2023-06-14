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Сегодня, 19:22

Грилиш и другие игроки «Манчестер Сити» прибыли в сборную Англии спустя 3 дня после победы в Лиге чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
Джек Грилиш (в центре) и Кайл Уокер (справа).
Фото Reuters
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Футболисты «Манчестер Сити» прибыли в расположение сборной Англии спустя три дня после победы в Лиге чемпионов.

Главный тренер английской команды Гарет Саутгейт вызвал пятерых игроков «горожан» — Кайла Уокера, Джона Стоунза, Джека Грилиша, Фила Фодена и Калвина Филлипса.

В среду, 14 июня пресс-служба сборной Англии опубликовала совместное фото футболистов с подписью: «Наши победители Лиги чемпионов с нами! Добро пожаловать, парни».

Фото Соцсети

В субботу, 11 июня «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов и впервые в истории стал победителем турнира. После возвращения в Англию в понедельник, 12 июня игроки «горожан» устроили праздничный парад.

Эрлин Холанн и&nbsp;Джон Стоунс с&nbsp;кубком Лиги чемпионов.

Этим летом сборная Англии проведет два матча в Лиге наций: на выезде против Мальты (16 июня) и дома против Македонии (19 июня).

Джек Грилиш
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Сити
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