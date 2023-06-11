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Лига чемпионов

Сегодня, 11:29

Семин назвал выдающимся футбол в финале Лиги чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0).

«Лига чемпионов — подведение итогов сезона. Играли две выдающиеся команды, которые очень четко соблюдали дисциплину. Каждый отрабатывал свою тактическую схему, свои задачи. Есть индивидуально игроки, которые решают матчи. Их значительно больше у «Манчестер Сити». Тот же Родри забил в очень сложной ситуации. Атмосфера как всегда очень и очень хорошая. Было много болельщиков «Сити» и «Интера», которые вели себя очень достойно. Организация тоже была на высочайшем уровне. Ну и футбол был выдающимся», — сказал Семин «СЭ».

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Юрий Семин
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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