Сегодня, 20:59
«Челси» и «Милан» объявили составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Челси»: Кепа, Джеймс, Фофана, Тиагу Силва, Кулибали, Чилуэлл, Лофтус-Чик, Ковачич, Маунт, Стерлинг, Обамеянг.
Запасные: Беттинелли, Менди, Аспиликуэта, Кукурелья, Чалоба, Жоржиньо, Закария, Галлахер, Пулишич, Бройя, Зиеш, Хаверц.
«Милан»: Тэтэрушану, Дест, Калюлю, Томори, Балло-Туре, Беннасер, Тонали, Крунич, Де Кетеларе, Леау, Жиру.
Запасные: Миранте, Юнгдаль, Габбиа, Гала, Кубис, Побега, Браим Диас, Ребич, Ориги.
Матч «Челси» — «Милан» состоится сегодня, 5 октября и начнется в 20.00 по московскому времени. Лондонцы занимают последнее, четвертое место в группе E с 1 очком в 2 играх, «россонери» лидируют с 4 очками в 2 встречах.
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