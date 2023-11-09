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Лига чемпионов

Сегодня, 02:48

Диего Алонсо: «Севилья» была очень далека от той игры, к которой стремилась в матче с «Арсеналом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Севильи» Диего Алонсо прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы не выполнили план на игру. «Арсенал» был лучше. Мы слишком глубоко отходили назад и вступали в отбор лишь на своей половине поля. Мы были очень далеки от ворот соперника и от той игры, к которой стремились. Но нельзя опускать голову, поскольку у нас будет возможность переломить ситуацию в воскресном дерби», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

«Арсенал» с 9 очками лидирует в группе B. «Севилья» идет на последней строчке — 2 очка.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039142--arsenal-vs-sevilla/
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