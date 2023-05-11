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Лига чемпионов

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Джеррард: «Игра «Милана» была далека от уровня полуфинала ЛЧ и это пугает. У команды не было сердца»

Руслан Минаев
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Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард поделился мнением о первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» (0:2).

«Игра «Милана» от уровня полуфинала Лиге чемпионов и это пугает. Они выглядели как банда игроков, вышедших на поле. Они не играли вместе. Тренер, должно быть, ломает голову. Сердца команды не существовало. Тонали в ситуации с голом Мхитаряна был крайне ленив, позволяя сопернику сбежать от него. Два центральных защитника — никаких отношений и какого-либо общения. Где общение и как вы можете позволить кому-то проникнуть прямо в сердце команды. Все 90 минут два центральных защитника и два центральных полузащитника «Милана» были такими пассивными и слабыми», — цитирует Джеррарда Daily Mail.

Ответный матч 1/2 финала ЛЧ пройдет 16 мая. Начало — в 22.00 мск.

Стивен Джеррард
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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