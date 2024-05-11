Сегодня, 19:03
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал об эмоциях от вылета команды из Лиги чемпионов.
«До сих пор больно. Мы возлагали большие надежды на потенциальный финал Лиги чемпионов. Мы страдаем из-за этих двух матчей, так как считаем, что они не отразили наш уровень. Это был удар для всех. Мы выложились на все 100 процентов, хоть результат и не был впечатляющим», — сказал Энрике на пресс-конференции.
Ранее тренер жестко ответил журналисту, назвавшему провальным выступление «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов проиграл «Боруссии» по сумме двух матчей со счетом 0:2.
В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» 1 июня.
ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/36/1005635536_enrike__o_vyilete_iz_ligi_chempionov_do_sih_por_bolno