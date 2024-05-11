Энрике — о вылете из Лиги чемпионов: «До сих пор больно, это удар для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал об эмоциях от вылета команды из Лиги чемпионов.

«До сих пор больно. Мы возлагали большие надежды на потенциальный финал Лиги чемпионов. Мы страдаем из-за этих двух матчей, так как считаем, что они не отразили наш уровень. Это был удар для всех. Мы выложились на все 100 процентов, хоть результат и не был впечатляющим», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Ранее тренер жестко ответил журналисту, назвавшему провальным выступление «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов проиграл «Боруссии» по сумме двух матчей со счетом 0:2.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» 1 июня.



ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/36/1005635536_enrike__o_vyilete_iz_ligi_chempionov_do_sih_por_bolno