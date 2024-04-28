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Лига чемпионов

Сегодня, 12:40

Энрике уверен, что «ПСЖ» сможет выйти в финал Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матчей против дортмундской «Боруссии» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Нам не хватает двух титулов, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы их получить. Я убежден, что мы будем бороться по-настоящему и дойдем до финала. В этом заключается моя цель», — цитирует Энрике Marca.

Первый матч между «ПСЖ» и «Боруссией» пройдет в Дортмунде 1 мая. Ответная игра состоится в Париже 7 мая. В другом полуфинале встретятся «Реал» и «Бавария».

В четвертьфинале Лиги чемпионов команда Луиса Энрике обыграла «Барселону» (2:3, 4:1).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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