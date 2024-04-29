Лига чемпионов: даты и время начала матчей 1/2 финала

«Бавария» сыграет с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов 30 апреля

Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные встречи запланированы на 7 и 8 мая. «СЭ» публикует расписание 1/2 финала ЛЧ.

Лига чемпионов: расписание 1/2 финала

Первые матчи

30 апреля, вторник

22.00. «Бавария» — «Реал Мадрид»

1 мая, среда

22.00. «Боруссия Дортмунд» — «ПСЖ»

Ответные матчи

7 мая, вторник

22.00. «ПСЖ» — «Боруссия Дортмунд»

8 мая, среда

22.00. «Реал Мадрид» — «Бавария»

Трансляцию матчей бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

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