Лига чемпионов: даты и время начала матчей 1/2 финала

Сегодня, 12:00
Первые матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные встречи запланированы на 7 и 8 мая. «СЭ» публикует расписание 1/2 финала ЛЧ.
22.00. «Бавария» — «Реал Мадрид»
22.00. «Боруссия Дортмунд» — «ПСЖ»
22.00. «ПСЖ» — «Боруссия Дортмунд»
22.00. «Реал Мадрид» — «Бавария»
Трансляцию матчей бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.
Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры