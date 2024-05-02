Тен Хаг: «В матче с «ПСЖ» Санчо показал, что его не зря купил «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

«Джейдон играл очень хорошо, он показал, что «Манчестер Юнайтед» его не зря купил. Он продемонстрировал, что представляет большую ценность для клуба. Я рад за вчерашнее выступление Санчо. Посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Минувшей зимой Санчо перешел в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.