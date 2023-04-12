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Сегодня, 02:53

Эурснес: «Нужно сделать все возможное, чтобы забить 3 гола в Италии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был равный матч. У нас были моменты. У «Интера» хорошая команда. Они тоже создавали моменты и забили два мяча. Нужно верить, что сможем изменить ход противостояния и забить три гола в Италии. Нужно сделать все возможное для этого. У нас крепкий командный дух. Мы играем против хороших команд, но нужно верить в себя», — цитирует пресс-служба УЕФА Эурснеса.

Ответный матч пройдет в Милане через неделю, 19 апреля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037769--benfica-vs-inter/
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