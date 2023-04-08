Флетчер: «Лэмпард должен был поехать со мной в Мадрид, чтобы комментировать матч с «Реалом»

Экс-футболист, а ныне комментатор Даррен Флетчер рассказал, что новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард должен был комментировать с ним матч Лиги чемпионов против «Реала».

«Изначально планировалось, что Фрэнк Лэмпард поедет в Мадрид, чтобы комментировать со мной матч «Реал» — «Челси». Он прислал мне сообщение, в котором говорилось: «Я должен был быть там, работать с тобой, но теперь я буду на бровке!» — приводит BBC слова Флетчера.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» пройдет 12 апреля в Лондоне, начало — 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится в Мадриде 18 апреля.