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Лига чемпионов

Сегодня, 07:17

Флетчер: «Лэмпард должен был поехать со мной в Мадрид, чтобы комментировать матч с «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист, а ныне комментатор Даррен Флетчер рассказал, что новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард должен был комментировать с ним матч Лиги чемпионов против «Реала».

«Изначально планировалось, что Фрэнк Лэмпард поедет в Мадрид, чтобы комментировать со мной матч «Реал» — «Челси». Он прислал мне сообщение, в котором говорилось: «Я должен был быть там, работать с тобой, но теперь я буду на бровке!» — приводит BBC слова Флетчера.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» пройдет 12 апреля в Лондоне, начало — 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится в Мадриде 18 апреля.

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Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
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