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Сегодня, 16:38

Главный тренер «Бенфики» Шмидт: «Я всегда верю в свою команду, нет ничего невозможного»

Мария Гусева
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Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера».

«В последних матчах игроки были больше сосредоточены на себе, чем на команде, — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта. — Нам нужно будет атаковать, и чем раньше мы забьем, тем лучше. Я всегда верю в свою команду, нет ничего невозможного».

Первый матч закончился победой «Интера» (2:0). Ответная игра пройдет в Милане 19 апреля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
Роджер Шмидт
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