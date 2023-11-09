Индзаги: «Горжусь третьим подряд выходом «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Зальцбургом» (1:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Ребята хорошо сыграли против сильной и молодой команды с игроками, которые много бегают. Против них очень сложно играть. Но во второй части матча мы были лучше, потому что их интенсивность немного упала, и, на мой взгляд, мы заслужили победу», — приводит слова Индзаги сайт УЕФА.

Также тренер «Интера» высказался о выходе команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы гордимся тем, что прошли групповой турнир с двумя матчами в запасе; это было непросто. Мы выходим в плей-офф уже третий сезон подряд, и это вполне заслуженно», — сказал Индзаги.

Также в группе D место в плей-офф себе обеспечил «Реал Сосьедад», у которого 10 баллов и первое место в таблице.

«Интер» 29 ноября сыграет на выезде с «Бенфикой».