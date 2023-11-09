«Реал Сосьедад» и «Интер» вышли в плей-офф: расклад группы D Лиги чемпионов

«Реал Сосьедад» и «Интер» повторили результат «Манчестер Сити» и «Лейпцига» и лишили группу D главной интриги за два тура до финиша.

12 декабря испанцы и итальянцы разыграют в Милане первое и второе места в квартете. Тогда же может решиться и судьба путевки в Лигу Европы. Но если «Зальцбург» в пятом туре сыграет лучше «Бенфики», то и эта встреча потеряет турнирный смысл.

Группа D

«Реал Сосьедад» — «Бенфика» — 3:1 (Мерино, 6. Ойярсабаль, 11. Барренэчеа, 21 — Рафа Силва, 49). Нереализованный пенальти: Мендес, 29 (штанга).

«Зальцбург» — «Интер» — 0:1 (Лаутаро Мартинес, 86, с пенальти).

И В Н П М О 1. Реал Сосьедад 4 3 1 0 7-2 10 2. Интер 4 3 1 0 5-2 10 3. Зальцбург 4 1 0 3 3-5 3 4. Бенфика 4 0 0 4 1-7 0

29 ноября. Бенфика — Интер, Реал Сосьедад — Зальцбург.

12 декабря. Интер — Реал Сосьедад, Зальцбург — Бенфика.