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Лига чемпионов

Сегодня, 07:35

Гарсия — о ничьей с «Унионом»: «Наполи» не выиграл из-за одной ошибки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал ничью с «Унионом» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы не выиграли из-за одной ошибки. Я разочарован результатом. Мы могли выиграть и заслуживали победы, но... У нас были моменты — вратарь «Униона» выручал, но и соперник тоже попал в штангу. «Наполи» поедет в Мадрид за победой», — приводит слова Гарсии сайт УЕФА.

«Наполи» занимает второе место в группе С, набрав 7 очков. 29 ноября команда на выезде сыграет с «Реалом». Первый матч между этими командами завершился победой мадридцев со счетом 3:2.

 
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ФК Наполи
ФК Унион Берлин
Руди Гарсия
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