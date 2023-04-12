Алаба считает «Реал» фаворитом в матче с «Челси» в ЛЧ

Защитник «Реала» Давид Алаба прокомментировал предстоящий матч с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Успех в этом противостоянии будет зависеть от многих факторов. Это особенный матч, у Лиги чемпионов большая история. Мы сосредоточены и хотим достичь своей цели. «Реал» фаворит в большинстве случаев, но мы об этом не думаем. Наша задача — выйти в полуфинал. Завтра мы должны постараться добиться успеха», — приводит слова Алабы сайт УЕФА.

Первый матч между «Реалом» и «Челси» пройдет сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — 22.00 мск.