Гвардиола назвал цель «Ман Сити» в этом сезоне Лиги чемпионов: «Выйти из группы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о целях клуба в этом сезоне Лиги чемпионов.

Специалист считает, что «горожане» не сделали ничего особенного, так как существует много клубов, которые хоть один раз побеждали в главном европейском клубном турнире.

«Но мы все равно очень гордимся [победой в Лиге чемпионов]. О финале можно думать, когда ты в четвертьфинале и полуфинале. Но у нас впереди первый матч. Постараемся заработать три очка.

Наша цель [на данный момент] — выиграть первую игру и выйти из группы», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

19 сентября «Ман Сити» сыграет дома с «Црвеной Звездой» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 «горожане» победили в финале «Интер» со счетом 1:0 и завоевали первый трофей ЛЧ в истории клуба.