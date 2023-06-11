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Лига чемпионов

Сегодня, 00:30

Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами

Ана Горшкова
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами.

10 июня он сделал требл с «горожанами», одержав победу в Лиге чемпионов над «Интером» (1:0). Ранее «Сити» в этом сезоне победил в АПЛ и завоевал Кубок Англии.

Гвардиола также делал требл в сезоне-2008/09. Тогда с «Барселоной» он взял Лигу чемпионов, ла лигу и Кубок Испании.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Клуб стал шестой английской командой, ставшей победителем этого турнира.

Хосеп Гвардиола
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Лига чемпионов УЕФА
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