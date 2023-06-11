Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами.

10 июня он сделал требл с «горожанами», одержав победу в Лиге чемпионов над «Интером» (1:0). Ранее «Сити» в этом сезоне победил в АПЛ и завоевал Кубок Англии.

Гвардиола также делал требл в сезоне-2008/09. Тогда с «Барселоной» он взял Лигу чемпионов, ла лигу и Кубок Испании.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Клуб стал шестой английской командой, ставшей победителем этого турнира.