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Лига чемпионов

Сегодня, 01:24

Кейн: «Выход в полуфинал — большое достижение для «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Невероятная победа. Это был трудный сезон, временами нам приходилось бороться и упорствовать. Сегодня был как раз такой случай. Мы знали, что это будет трудный матч, но верили, что можем изменить ситуацию у себя дома.

Киммих забил классный гол. Он сделал главное — изменил ситуацию для нас. После этого гола нам оставалось лишь защищаться и сохранить ворота на замке. Выход в полуфинал — большое достижение для нас. Мы можем наслаждаться этим успехом», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

«Бавария» по сумме двух матчей одержала победу (общий счет — 3:2) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Реалом».

 
Йозуа Киммих (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;. «Бавария» спасает казавшийся провальным сезон. Гол Киммиха «Арсеналу» вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040498--bayern-vs-arsenal/
Гарри Кейн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
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