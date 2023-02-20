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Лига чемпионов

Сегодня, 10:22

Хавбек «Реала» Модрич оценил игру «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Удивительно, что «Ливерпуль» так далеко отстал от первого места в Премьер-лиге. С таким составом команда может в любой момент изменить ситуацию и совершить рывок. Надеюсь, это не произойдет в матчах против «Реала». Тем не менее, мы готовы ко всему», — передает слова хорватского полузащитника таблоид Mirror.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится на стадионе «Энфилд» во вторник, 21 февраля. Начало — в 23.00 мск.

Лука Модрич
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ФК Реал
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