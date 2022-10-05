Хави о судействе в матче с «Интером»: «Я зол, потому что мы столкнулись с несправедливостью»

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Главный тренер «Барселоны» Хави раскритиковал судейство в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:1).
«Я зол, потому что мы столкнулись с несправедливостью. Мы потерпели очень важное поражение. Осталось три финала в крайне неудобной позиции. Футболист «Интера» сыграл рукой. Судья играет важную роль в этом виде спорта, он должен выйти и объяснить своё решение. Он не хотел ничего мне объяснять. Это Лига чемпионов, здесь высокая конкуренция. Мы старались, создали больше шансов, чем соперник, но «Интер» отлично защищался. Я беспокоюсь об этом поражении. Мы в сложной ситуации», — приводит слова Хави Marca.
На 90-й и 90+2-й минутах матча словенский арбитр Славко Винич не увидел нарушения правил в игре полузащитника «Интера» Дензела Дюмфриса.
«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе.
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