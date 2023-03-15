Холанн признан лучшим игроком ответного матча с «Лейпцигом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0). 22-летний норвежец забил пять голов.

«Де Брейне сегодня тоже продемонстрировал высочайший уровень мастерства точностью своих передач и видением поля, но забить пять мячей в матче весенней стадии Лиги чемпионов — это достижение выдающееся. Безжалостное завершение атак!» — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник английской команды определится по итогам жеребьевки.