ИФАБ подтвердил, что в ворота «Наполи» правильно не назначен повторный пенальти

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) отреагировал на эпизод первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» (1:1).

В том моменте до удара Оливье Жиру с 11-метровой отметки в штрафной площади, если верить видеоповтору, оказались несколько игроков команды из Неаполя. Вратарь Алекс Мерет пенальти отразил, а Жуан Жезус первым подбежал к отскочившему мячу и выбил его.

Но Шимон Марчиняк не назначил повторный пенальти, потому что судейская бригада верно определила, что действия Жуана Жезуса не считаются нарушением процедуры выполнения пенальти.

Защитник «Наполи» завис над штрафной, его нога не касалась газона. Как уже сообщал «СЭ», несмотря на то, что таким действием он выиграл как минимум метр у соперника из «Милана», нарушением это не считается. Таковы современные правила игры.

Поэтому бригада Марчиняка поступила верно. Повторный 11-метровый удар правильно не назначен.

Момент удара Оливье Жиру.

Несколько часов назад ИФАБ в своих соцсетях по традиции разместил вопрос о правилах игры и ответ на него. Представители Совета нередко так поступают, реагируя на спорные ситуации, но не называя матч и команды.

Вопрос сформулирован так: «Если при пенальти часть тела игрока (нога, рука, голова) нависает в воздухе над штрафной площадью, но не касается земли, считается ли это нарушением процедуры выполнения 11-метрового удара?» А в ответе разъясняется, что положение игрока при возобновлении игры определяется положением его стоп или любой части его тела, касающейся земли, за исключением указанного в Правиле 11 «Вне игры».