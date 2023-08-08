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Лига чемпионов

8 августа, 23:19

Футболист с российским паспортом Ондуа пропустит матч ЛЧ из-за проблем с британской визой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Гаэль Ондуа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Камерунский футболист «Серветта» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, пропустит первый матч третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов с «Рейнджерс» из-за проблем с британской визой.

«Виза до сих пор не выдана британскими властями, игрок не едет в Глазго. Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает игрока, а команде по неспортивным причинам придется играть без важного футболиста в составе», — говорится в заявлении швейцарского клуба.

В «Серветте» с сожалением отметили, что совместных действий клуба и игрока в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией оказалось недостаточно.

27-летний игрок родился в Камеруне, но с детства жил в России. Ондуа выступал за ЦСКА, «Зарю», «Анжи», «Вайле» и «Ганновер».

Матч «Серветт» — «Рейнджерс» пройдет в Глазго 9 августа и начнется в 21:45 мск.

Источник: servettefc.ch
Гаэль Ондуа
Футбол
ФК Рейнджерс
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