Футболист с российским паспортом Ондуа пропустит матч ЛЧ из-за проблем с британской визой

Камерунский футболист «Серветта» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, пропустит первый матч третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов с «Рейнджерс» из-за проблем с британской визой.

«Виза до сих пор не выдана британскими властями, игрок не едет в Глазго. Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает игрока, а команде по неспортивным причинам придется играть без важного футболиста в составе», — говорится в заявлении швейцарского клуба.

В «Серветте» с сожалением отметили, что совместных действий клуба и игрока в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией оказалось недостаточно.

27-летний игрок родился в Камеруне, но с детства жил в России. Ондуа выступал за ЦСКА, «Зарю», «Анжи», «Вайле» и «Ганновер».

Матч «Серветт» — «Рейнджерс» пройдет в Глазго 9 августа и начнется в 21:45 мск.