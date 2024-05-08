Мбаппе — о выступлении «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Все не так уж и плохо»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после поражения от дортмундской «Боруссии» в полуфинале подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов в этом сезоне.

«Если подвести итоги, принимая во внимание новый проект «ПСЖ» с молодыми игроками, думаю, это все не так уж и плохо. В «Пари Сен-Жермен» мы всегда хотим побеждать. Нам грустно. Я говорю это еще раз: нам нужно выиграть Кубок Франции, тогда мы подведем итоги сезона. Сегодня это не имело бы никакого смысла», — цитирует L'Equipe Мбаппе.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».