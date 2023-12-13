Коман: «Бавария» хочет снова добиться успеха в Лиге чемпионов»

Форвард «Баварии» Кингсли Коман подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Получился очень хороший финал группового турнира, очень хорошее выступление. Я не часто забиваю, но я сохранял хладнокровие и здорово, что получилось забить. Мы очень рады выйти в плей-офф. Знаем, какие команды нас там ждут. Мы хотим снова добиться успеха», — приводит слова Комана официальный сайт УЕФА.

«Бавария» с 16 очками заняла первое место в группе A, «Копенгаген» с 8 очками — на второй строчке, «Галатасарай» с 5 очками — на третьей, «Манчестер Юнайтед» расположился на последней строчке с 4 очками и выбыл из розыгрышей еврокубков.