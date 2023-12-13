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Лига чемпионов

Сегодня, 03:08

Далот — о поражении от «Баварии»: «Это не тот результат, который мы хотели»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

«Это не тот результат, который мы хотели. Мы надеялись на другое. Я думаю, мы приложили все усилия против хорошей команды, но в итоге этого оказалось недостаточно. Мы ожидаем от себя большего. Нам хотелось выйти в плей-офф, но в итоге мы оказались недостаточно хороши. Нам нужно извлечь из этого урок», — приводит слова Далота официальный сайт УЕФА.

«Бавария» с 16 очками заняла первое место в группе A, «Копенгаген» с 8 очками — на второй строчке, «Галатасарай» с 5 очками — на третьей, «Манчестер Юнайтед» расположился на последней строчке с 4 очками и выбыл из розыгрышей еврокубков.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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