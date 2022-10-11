Сегодня, 18:40
11 октября «Копенгаген» дома сыграет с «Манчестер Сити» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Видеотрансляция игры будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 19.30.
«Копенгаген» с 1 баллом занимает последнее место в турнирной таблице группы G. «Ман Сити» — первый с 9 очками.
5 октября «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Копенгаген» со счетом 5:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования