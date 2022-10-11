11 октября «Копенгаген» дома сыграет с «Манчестер Сити» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» — «Манчестер Сити». Видеотрансляция игры будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 19.30.

«Копенгаген» с 1 баллом занимает последнее место в турнирной таблице группы G. «Ман Сити» — первый с 9 очками.

5 октября «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Копенгаген» со счетом 5:0.