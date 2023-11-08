«Копенгаген» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов сезона 8 ноября

«Копенгаген» встретится с «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями противостояния «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре на нашем сайте.

Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Арена» и сайт matchtv.ru. Также за встречей можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе А клуб из Дании набрал 1 очко и занимает последнее место. Команда Эрика тен Хага с 3 баллами располагается на третьей строчке в квартете.

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