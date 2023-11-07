Сегодня, 21:30
«Лацио» и «Фейеноорд» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Матч пройдет на стадионе на стадионе Olimpico (Рим, Италия). Начало — в 23:00 по московскому времени.
Видеотрансляция матча будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Футбол 1». Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.
«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Лацио» — «Фейеноорд» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Лацио» в первых трех турах группового этапа Лиги чемпионов сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) дома, одолела «Селтик» (2:1) и проиграла «Фейеноорду» (1:3). В своей группе римляне набрали 4 очка и занимают 3-е место после трех туров.
«Фейеноорд» дома одержал победу над «Селтиком» (2:0), уступил на выезде «Атлетико» (2:3) и обыграл «Лацио» (3:1). Команда занимает 1-е место, набрав 6 очков.
Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры