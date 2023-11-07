Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Селтик» начнется на «Матч Футбол 2» в 22.45

7 ноября мадридский «Атлетико» сыграет против шотландского «Селтика» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет во вторник на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч Футбол 2» покажет в прямом эфире противостояние «Атлетико» — «Селтик». Начало видеотрансляции — в 22.45 мск.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Команда тренера Диего Симеоне занимает второе место в турнирной таблице группы Е с пятью очками. «Селтик» с одним баллом располагается на четвертой, последней строчке.

Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».

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