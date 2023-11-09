Ламела объяснил, почему «Севилья» проиграла «Арсеналу» в Лиге чемпионов

Нападающий «Севильи» Эрик Ламела прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Они доминировали на протяжении всего матча, мы никак не могли завладеть мячом, было трудно находить свободное пространство для создания моментов. В атаке мы не могли подобраться к воротам, нас все время закрывали. Мы были расстроены и раздражены тем, что не смогли сделать то, что задумывали», — цитирует пресс-служба УЕФА Ламелу.

«Арсенал» с 9 очками лидирует в группе B. «Севилья» идет на последней строчке — 2 очка.