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Лига чемпионов

Сегодня, 02:26

Ламела объяснил, почему «Севилья» проиграла «Арсеналу» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрик Ламела.
Фото Reuters
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Нападающий «Севильи» Эрик Ламела прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Они доминировали на протяжении всего матча, мы никак не могли завладеть мячом, было трудно находить свободное пространство для создания моментов. В атаке мы не могли подобраться к воротам, нас все время закрывали. Мы были расстроены и раздражены тем, что не смогли сделать то, что задумывали», — цитирует пресс-служба УЕФА Ламелу.

«Арсенал» с 9 очками лидирует в группе B. «Севилья» идет на последней строчке — 2 очка.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039142--arsenal-vs-sevilla/
Эрик Ламела
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Севилья
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