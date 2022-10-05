Дубль Андре Силвы принес «Лейпцигу» победу над «Селтиком»

«Лейпциг» дома обыграл «Селтик» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 3:1.

В составе хозяев дубль на счету Андре Силвы, еще один гол забил Кристофер Нкунку.

У шотландцев отметился Жота.

В группе F немецкий клуб набрал 3 очка и сместил «Селтик» с третьего места (1 очко).