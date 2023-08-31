Лига чемпионов, жеребьевка группового турнира: время начала трансляции и все команды

Одно из событий лета в европейском футболе пройдет в Монако.

Дата и время начала церемонии

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 состоится в четверг, 31 августа. Церемонию примет «Гримальди Форум» в Монте-Карло (Монако).

Начало гала-вечера УЕФА — в 19.00 по московскому времени. Запланированная продолжительность мероприятия с жеребьевкой и награждением лучших игроков и тренеров предыдущего евросезона составит полтора часа.

Команды Лиги чемпионов 2023 / 2024

Этот розыгрыш ЛЧ в последний раз пройдет в привычном виде — в групповом турнире стартуют 32 команды. В ходе жеребьевки всех участников разобьют на 8 групп, согласно посеву с учетом клубного рейтинга и турнирных достижений (победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы, топ-чемпионатах по рейтингу УЕФА).

В каждую из восьми групп будет выбрано по одной команде каждой из четырех корзин. В одном квартете не могут оказаться клубы из одной страны.

Корзина 1: «Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд».

Корзина 2: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико», «РБ Лейпциг», «Порту», «Арсенал».

Корзина 3: «Шахтер», «РБ Зальцбург», «Милан», «Брага», ПСВ, «Лацио», «Црвена Звезда», «Копенгаген».

Корзина 4: «Янг Бойз», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион», «Антверпен», «Ланс».

Где смотреть жеребьевку групп Лиги чемпионов

В России церемонию в прямом эфире покажет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Видео стрим мероприятия будет доступен на сайте УЕФА. Начало лайва — с 18.45 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов и церемонии вручения наград УЕФА.

Даты матчей и календарь группового турнира

В группе каждая команда сыграет по 6 матчей, дома и в гостях с тремя соперниками. По две лучшие команды каждой группы по итогам шести туров выйдут в 1/8 финала, третьи отправятся в раунд плей-офф Лиги Европы, четвертые закончат евросезон.

1-й тур пройдет 19 и 20 сентября, 2-й тур — 3 и 4 октября, 3-й тур — 24 и 25 октября, 4-й тур — 7 и 8 ноября, 5-й тур — 28 и 29 ноября, 6-й тур — 12 и 13 декабря.

Расписание матчей группового турнира будет составлено после жеребьевки, календарь игр появится в разделе Лиги чемпионов нашего сайта.

Где пройдет финал Лиги чемпионов 2024

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы в финале 2022 / 2023 обыграла «Интер» со счетом 1:0. Решающий матч ЛЧ прошел на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле 10 июня.

Финал Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 запланировал в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Дата игры — 1 июня 2024 года.