Лига чемпионов: где смотреть матчи 1/2 финала 30 апреля и 1 мая

Первые матчи стадии 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся во вторник, 30 апреля, и в среду, 1 мая. Ответные встречи пройдут 7 и 8 мая.

Лига чемпионов: расписание первых матчей 1/2 финала

30 апреля, вторник

22.00. «Бавария» — «Реал Мадрид» — прямой эфир на телеканале «Матч ТВ»

1 мая, среда

22.00. «Боруссия Дортмунд» — «ПСЖ» — прямой эфир на телеканале «Матч ТВ»

Трансляцию матчей бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В четвертьфиналах из турнира выбыли два английских клуба — «Манчестер Сити» и «Арсенал», а также два испанских — «Барселона» и «Атлетико». Чемпион ЛЧ-2023 «Ман Сити» уступил «Реалу».

Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне 1 июня.

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