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Сегодня, 16:00

Лига чемпионов: где смотреть матчи 1/2 финала 30 апреля и 1 мая

Первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 30 апреля и 1 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Global Look Press
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Первые матчи стадии 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся во вторник, 30 апреля, и в среду, 1 мая. Ответные встречи пройдут 7 и 8 мая.

Лига чемпионов: расписание первых матчей 1/2 финала

30 апреля, вторник

22.00. «Бавария» — «Реал Мадрид» — прямой эфир на телеканале «Матч ТВ»

1 мая, среда

22.00. «Боруссия Дортмунд» — «ПСЖ» — прямой эфир на телеканале «Матч ТВ»

Трансляцию матчей бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В четвертьфиналах из турнира выбыли два английских клуба — «Манчестер Сити» и «Арсенал», а также два испанских — «Барселона» и «Атлетико». Чемпион ЛЧ-2023 «Ман Сити» уступил «Реалу».

Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне 1 июня.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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