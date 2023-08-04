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Лига чемпионов

Сегодня, 18:00

Лига чемпионов: какие команды сыграют в 3 раунде отбора ЛЧ

Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 августа
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Логотип Лиги чемпионов
Фото Global Look Press
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Участники 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов продолжается стадия квалификации, которая стартовала 27 июня. В начале августа пройдет третий квалификационный раунд. Жеребьевка этапа состоялась 24 июля 2023 года. Первые матчи назначены на 8 и 9 августа, ответные пройдут 15 августа 2023 года. Победители данного раунда пройдут в раунд плей-офф.

Участие в 3-м квалификационном раунде примут 20 клубов: 12 — победители второго отборочного раунда и 8 — участники, стартующие со 3-го квалификационного раунда. Все команды поделены на две группы.

Первый — путь чемпионов, где играют 10 победителей первого и два клуба-участника 3-го отборочных раундов. И второй — путь представителей лиг, в котором соревнуются два победителя 2-го и шесть клубов-участников с 3-го отборочных раундов.

Победители по сумме двух матчей переходят в раунд плей-офф своего пути. Проигравшие попадают в Лигу Европы.

Расписание и участники 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:

Путь чемпионов:

«Ракув» — «Арис Лимасол»

«Слован Братислава» — «Маккаби Хайфа»

АЕК — «Динамо Загреб»

«Олимпия Любляна» — «Галатасарай»

«Копенгаген» — «Спарта Прага»

«КИ Клаксвик» — «Молде»

Путь представителей лиг:

«Брага» — ТСЦ

«Рейнджерс» — «Серветт»

«Панатинаикос» — «Олимпик Марсель»

ПСВ — «Штурм»

Лига чемпионов 2023 / 2024: участники и даты, все команды отбора и групп

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Определились все участники 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов