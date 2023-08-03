Определились все участники 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов

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В среду, 2 августа, состоялись заключительные ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Все пары 3-го отборочного раунда:
АЕК (Греция) — «Динамо» З (Хорватия),
«Ракув» (Польша) — «Арис» (Кипр),
«Слован» (Словакия) — «Маккаби Х» (Израиль),
«Олимпия» (Словения) — «Галатасарай» (Турция),
«Клаксвик» (Фарерские Острова) — «Мольде» (Норвегия),
«Копенгаген» (Дания) — «Спарта» (Чехия),
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Серветт» (Швейцария),
«Брага» (Португалия) — ТСЦ (Сербия),
«Панатинаикос» (Греция) — «Марсель» (Франция),
ПСВ (Нидерланды) — «Штурм» (Австрия).
Первые матчи состоятся 8-9 августа, а ответные — 15 августа. Победители сыграют в плей-офф квалификации главного еврокубкового турнира.