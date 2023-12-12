Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:45

Лига чемпионов «Ланс» — «Севилья» и ПСВ — «Арсенал»: смотреть трансляцию матчей 12 декабря

12 декабря в 20.45 состоятся два матча Лиги чемпионов: «Ланс» — «Севилья» и ПСВ — «Арсенал».
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Серхио Рамос, ФК «Севилья».
Фото Reuters
Telegram Дзен

12 декабря в 20.45 по московскому времени состоятся два матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов: «Ланс» — «Севилья» и ПСВ — «Арсенал».

Игра между французским и испанским клубом пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Команда из Нидерландов примет англичан на поле стадиона «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды).

20.45. «Ланс» — «Севилья»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»

20.45. ПСВ — «Арсенал»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ» и «Матч Футбол 3»

Расписание всех матчей игрового дня в Лиги чемпионов 12 декабря ищите на нашем сайте.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ланс
ФК ПСВ
ФК Севилья
0
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
Футболист умер в 21 год после удара молнии во время матча в Бразилии
США и Канада расширили антироссийские санкции
В США заявили о возможности финансировать Украину только пару недель
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «МЮ» — «Бавария», «Боруссия» — «ПСЖ» и другие матчи 6-го тура
«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Леау и Окафор смогут сыграть за «Милан» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»
Лига чемпионов: смотреть трансляцию всех матчей 12 декабря в прямом эфире
«ПСЖ» нужна победа, «МЮ» — чудо. Все расклады финиша групп Лиги чемпионов
Выбьет ли «Бавария» «МЮ» из Лиги чемпионов? Следи за главным матчем дня с фрибетом 2000 рублей
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Леау и Окафор смогут сыграть за «Милан» в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов