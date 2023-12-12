12 декабря в 20.45 состоятся два матча Лиги чемпионов: «Ланс» — «Севилья» и ПСВ — «Арсенал».

12 декабря в 20.45 по московскому времени состоятся два матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов: «Ланс» — «Севилья» и ПСВ — «Арсенал».

Игра между французским и испанским клубом пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Команда из Нидерландов примет англичан на поле стадиона «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды).

20.45. «Ланс» — «Севилья»

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20.45. ПСВ — «Арсенал»

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