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Лига чемпионов

Сегодня, 13:30

Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 19 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Кубок Лиги чемпионов.
Трофей Лиги чемпионов.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Групповой турнир Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 пройдет с 19 сентября по 13 декабря.

Этот розыгрыш ЛЧ в последний раз пройдет в привычном формате: 32 участника основного турнира главного еврокубка разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Каждая команда проведет по 6 матчей: дважды с каждым соперником — дома на своем поле и в гостях.

Матчи групп Лиги чемпионов традиционно проходят во вторник и среду. Групповой этап ЛЧ стартует матчами 19 и 20 сентября, а заключительные игры назначены на 12 и 13 декабря.

Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».

В сезоне 2022 / 2023 победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы победила «Интер» со счетом 1:0 (единственный гол на 68-й минуте забил испанский полузащитник «горожан» Родри).

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Публикуем расписание матчей групп Лиги чемпионов 2023 / 2024 по группам и датам. Время начала игр — московское.

Группа А

Лига чемпионов, группа А: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

19.45. «Галатасарай» — «Копенгаген»

22.00. «Бавария» — «Манчестер Юнайтед»

3 октября, вторник

2 тур

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»

22.00. «Копенгаген» — «Бавария»

24 октября, вторник

3 тур

19.45. «Галатасарай» — «Бавария»

22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»

8 ноября, среда

4 тур

23.00. «Бавария» — «Галатасарай»

23.00. «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»

29 ноября, среда

5 тур

20.45. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

23.00. «Бавария» — «Копенгаген»

12 декабря, вторник

6 тур

23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Бавария»

23.00. «Копенгаген» — «Галатасарай»

Группа B

Лига чемпионов, группа B: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

22.00. «Севилья» — «Ланс»

22.00. «Арсенал» — ПСВ

3 октября, вторник

2 тур

22.00. «Ланс» — «Арсенал»

22.00. ПСВ — «Севилья»

24 октября, вторник

3 тур

22.00. «Севилья» — «Арсенал»

22.00. «Ланс» — ПСВ

8 ноября, среда

4 тур

23.00. «Арсенал» — «Севилья»

23.00. ПСВ — «Ланс»

29 ноября, среда

5 тур

20.45. «Севилья» — ПСВ

23.00. «Арсенал» — «Ланс»

12 декабря, вторник

6 тур

20.45. «Ланс» — «Севилья»

20.45. ПСВ — «Арсенал»

Группа С

Лига чемпионов, группа C: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

19.45. «Реал» — «Унион»

22.00. «Брага» — «Наполи»

3 октября, вторник

2 тур

19.45. «Унион» — «Брага»

22.00. «Наполи» — «Реал»

24 октября, вторник

3 тур

22.00. «Брага» — «Реал»

22.00. «Унион» — «Наполи»

8 ноября, среда

4 тур

20.45. «Наполи» — «Унион»

23.00. «Реал» — «Брага»

29 ноября, среда

5 тур

23.00. «Реал» — «Наполи»

23.00. «Брага» — «Унион

12 декабря, вторник

6 тур

23.00. «Наполи» — «Брага»

23.00. «Унион» — «Реал»

Группа D

Лига чемпионов, группа D: расписание матчей

20 сентября, среда

1 тур

22.00. «Бенфика» — «Зальцбург»

22.00. «Реал Сосьедад» — «Интер»

3 октября, вторник

2 тур

19.45. «Зальцбург» — «Реал Сосьедад»

22.00. «Интер» — «Бенфика»

24 октября, вторник

3 тур

19.45. «Интер» — «Зальцбург»

22.00. «Бенфика» — «Реал Сосьедад»

8 ноября, среда

4 тур

20.45. «Реал Сосьедад» — «Бенфика»

23.00. «Зальцбург» — «Интер»

29 ноября, среда

5 тур

23.00. «Бенфика» — «Интер»

23.00. «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»

12 декабря, вторник

6 тур

23.00. «Интер» — «Реал Сосьедад»

23.00. «Зальцбург» — «Бенфика»

Группа Е

Лига чемпионов, группа E: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

22.00. «Фейеноорд» — «Селтик»

22.00. «Лацио» — «Атлетико»

4 октября, среда

2 тур

19.45. «Атлетико» — «Фейеноорд»

22.00. «Селтик» — «Лацио»

25 октября, среда

3 тур

19.45. «Фейеноорд» — «Лацио»

22.00. «Селтик» — «Атлетико»

7 ноября, вторник

4 тур

23.00. «Атлетико» — «Селтик»

23.00. «Лацио» — «Фейеноорд»

28 ноября, вторник

5 тур

20.45. «Лацио» — «Селтик»

23.00. «Фейеноорд» — «Атлетико»

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Атлетико» — «Лацио»

23.00. «Селтик» — «Фейеноорд»

Группа F

Лига чемпионов, группа F: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

19.45. «Милан» — «Ньюкасл»

22.00. «ПСЖ» — «Боруссия» Д

4 октября, среда

2 тур

22.00 «Боруссия» Д — «Милан»

22.00. «Ньюкасл» — «ПСЖ»

25 октября, среда

3 тур

22.00. «ПСЖ» — «Милан»

22.00. «Ньюкасл» — «Боруссия» Д

7 ноября, вторник

4 тур

20.45. «Боруссия» Д — «Ньюкасл»

23.00. «Милан» — «ПСЖ»

28 ноября, вторник

5 тур

23.00. «ПСЖ» — «Ньюкасл»

23.00. «Милан» — «Боруссия» Д

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Боруссия» Д — «ПСЖ»

23.00. «Ньюкасл» — «Милан»

Группа G

Лига чемпионов, группа G: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

19.45. «Янг Бойз» — «Лейпциг»

22.00. «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»

4 октября, среда

2 тур

22.00. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»

22.00. «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»

25 октября, среда

3 тур

22.00. «Лейпциг» — «Црвена Звезда»

22.00. «Янг Бойз» — «Манчестер Сити»

7 ноября, вторник

4 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»

23.00. «Црвена Звезда» — «Лейпциг»

28 ноября, вторник

5 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»

23.00. «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»

13 декабря, среда

6 тур

20.45. «Лейпциг» — «Янг Бойз»

20.45. «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»

Группа H

Лига чемпионов, группа H: расписание матчей

19 сентября, вторник

1 тур

22.00. «Барселона» — «Антверпен»

22.00. «Шахтер» — «Порту»

4 октября, среда

2 тур

19.45. «Антверпен» — «Шахтер»

22.00. «Порту» — «Барселона»

25 октября, среда

3 тур

19.45. «Барселона» — «Шахтер»

22.00. «Антверпен» — «Порту»

7 ноября, вторник

4 тур

20.45. «Шахтер» — «Барселона»

23.00. «Порту» — «Антверпен»

28 ноября, вторник

5 тур

20.45. «Шахтер» — «Антверпен»

23.00. «Барселона» — «Порту»

13 декабря, среда

6 тур

23.00. «Порту» — «Шахтер»

23.00. «Антверпен» — «Барселона»

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, статистика и лучшие бомбардиры на сайте «СЭ»

Источник: https://www.sport-express.ru/football/champions-league/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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