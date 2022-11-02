Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Наполи», «Аякс» был сильнее «Рейнджерс»

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«Ливерпуль» дома обыграл «Наполи» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 2:0.
В концовке матча победу хозяевам принес гол Мохамеда Салаха. На 90+8-й минуте точку в матче поставил Дарвин Нуньес.
В другом матче «Аякс» на выезде обыграл «Рейнджерс» — 3:1.
У амстердамцев забивали — Стивен Бергейс, Мохаммед Кудус и Франсишку Консейсау.
У хозяев гол на счету Джеймса Тавернье.
В группе А «Наполи» (15 очков) и «Ливерпуль» (15) заняли первое и второе места, соответственно и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Аякс» с 6 очками сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Рейнджерс» с 0 очком на последней строчке.
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