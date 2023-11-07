Видеотрансляция игры ЛЧ «Ман Сити» — «Янг Бойз» на «Матч Футбол 3» начнется в 22.45

7 ноября «Манчестер Сити» в домашнем матче группы G Лиги чемпионов сыграет против «Янг Бойз». Встреча пройдет во вторник в городе Манчестер (Англия) на арене «Этихад Стэдиум». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния ЛЧ можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Видеотрансляция игры «Манчестер Сити» — «Янг Бойз» пройдет на канале «Матч Футбол 3». Начало — в 22.45. Самые интересные события встречи также можно будет увидеть в онлайн-перекличке ЛЧ на канале «Матч Премьер».

«Горожане» с 9 баллами лидируют в своей группе ЛЧ. Швейцарская команда с одним очком располагается на третьей строчке.

В сезоне 2022 / 2023 «Ман Сити» стал победителем Лиги чемпионов. В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы победила «Интер» со счетом 1:0 (единственный гол на 68-й минуте забил испанский полузащитник Родри).

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